Kritik nach Frauenfußball-Auftakt: IOC will Kniefall-Bilder bei Olympia zeigen

Die Bilder von knienden Sportlerinnen und Sportlern bei Olympia sollen nach Kritik am Internationalen Olympischen Komitee (IOC) auch auf den offiziellen Kanälen der Organisatoren in den Sozialen Medien gezeigt werden. Weil am ersten Tag der Wettbewerbe von Tokio der Kniefall von fünf Frauenfußball-Teams vor ihren Spielen in den bei den Netzwerken verbreiteten Aufnahmen der Partien fehlte, hatte es Fragen an das Internationale Olympischen Komitee gegeben. "Das IOC zeigt die Spiele auf seinen eigenen und selbst betriebenen Plattformen, und solche Momente werden auch einbezogen", teilte das IOC am Donnerstag mit und stellte damit die Verbreitung solcher Bilder auf den eigenen Social-Media-Kanälen in Aussicht.

