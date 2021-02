Bericht: Wegen anhaltender Knieprobleme - Real-Kapitän Sergio Ramos wird operiert

Hiobsbotschaft für Real Madrid . Der spanische Topklub hinkt der Spitze in La Liga aktuell deutlich hinterher. Ausgerechnet Stadtrivale Atlético Madrid ist den Königlichen bereits auf zehn Punkte enteilt. Nun muss der amtierende spanische Meister offenbar einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Wie die Marca berichtet, muss sich Kapitän Sergio Ramos aufgrund von anhaltenden Knieproblemen einer Operation am Meniskus unterziehen. Demnach stehe der Defensiv-Routinier, der bereits während seinem jüngsten Einsatz mit Schmerzen im linken Knie zu kämpfen gehabt habe, Real-Trainer Zinedine Zidane etwa sechs bis sieben Wochen nicht zur Verfügung. Offiziell gab es dazu allerdings noch keine Mitteilung des Vereins von Nationalspieler Toni Kroos.

Für Ramos ist es bereits die zweite Verletzung in dieser Saison. Schon Ende November musste der spanische Nationalspieler wegen eines Muskelfaserrisses pausieren und verpasste in der Folge fünf Pflichtspiele. Insgesamt kam der Kapitän in der laufenden Spielzeit auf 18 Pflichtspieleinsätze für die Königlichen, in denen er drei Tore beisteuerte und ein weiteres vorbereitete.