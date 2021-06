Knieverletzung bremst Luuk de Jong aus: EM für Holland-Stürmer vorzeitig beendet

Für Holland -Stürmer Luuk de Jong ist die Europameisterschaft wegen einer Knieverletzung frühzeitig vorbei. Der ehemalige Gladbacher müsse das Trainingscamp in Zeist verlassen, teilte der niederländische Verband am Mittwoch mit. Der Angreifer vom FC Sevilla habe sich im Training am Dienstag eine Innenbandverletzung zugezogen, die weitere Einsätze unmöglich mache. De Jong war zu zwei Kurzeinsätzen gekommen, hatte aber im Kampf um die Stammplätze das Nachsehen gegenüber Wolfsburg-Profi Wout Weghorst und Donyell Malen von PSV Eindhoven.

Niederlande nach drei Siegen im Achtelfinale

Die Niederlande haben die Gruppe C als Erster abgeschlossen und dabei alle Spiele gewonnen. Die bisher souverän auftretende Elftal trifft am Sonntag in ihrem Achtelfinale in Budapest auf einen der vier besten Gruppendritten.