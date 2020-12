Knieverletzung: Dynamo Dresdens Kapitän Mai fehlt vorerst

Dresden. Die Feierstimmung an seinem heutigen 27. Geburtstag dürfte deutlich getrübt sein: Dynamo Dresdens Kapitän Sebastian Mai fällt mit einer Verletzung im rechten Knie vorerst aus. Wie die Schwarz-Gelben am Mittwoch mitteilten, zog sich der gebürtige Dresdner die Blessur im Heimspiel am Sonnabend gegen den KFC Uerdingen zu. In den nächsten Tagen wird er sich eingehenderen Untersuchungen unterziehen. Das sind wahrlich keine guten Nachrichten. Sollte es sich als was Ernstes herausstellen, zum Beispiel als Schaden am Meniskus oder Kreuzband, ist schlimmstenfalls mit einer mehrmonatigen Pause zu rechnen.

