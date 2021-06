Nach Knieverletzung und EM-Aus: Frankreich-Star Dembélé muss operiert werden

Der frühere Dortmunder Ousmane Dembélé muss wegen seiner während der EM erlittenen Knieverletzung operiert werden. Das teilte sein Verein, der FC Barcelona, am Dienstag mit. Der 24-Jährige hatte im Spiel seiner französischen Nationalmannschaft gegen Ungarn (1:1) am vergangenen Samstag einen Schlag aufs Knie bekommen, der französische Verband hatte am Montag das Turnier-Aus für den Offensivspieler bestätigt. Über die genaue Ausfallzeit machte der FC Barcelona keine Angaben.

Anzeige