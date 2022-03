Knieverletzung bei Haidara: RB Leipzig bestätigt vor Duell mit dem BVB zweiten Ausfall

Leipzig. Dass alle fit und gesund bleiben, hatte RB Leipzigs Coach Domenico Tedesco als einen seiner Wünsche für die anstehenden Englischen Wochen im April formuliert. Und auch als eine Voraussetzung, um diese erfolgreich zu absolvieren. Doch noch bevor es losgeht, muss der Trainer nun den zweiten definitiven Ausfall hinnehmen. Denn nach Yussuf Poulsen (Muskelverletzung im Leistenbereich) wird nun auch Amadou Haidara zum Monatsauftakt bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr) fehlen. Das bestätigte RB am späten Mittwochabend. Demnach laboriert der 24-Jährige an einer Innenbandverletzung im linken Knie. Über die Schwere machte der Club zunächst keine Angaben, sprach lediglich davon, Haidara werde "vorerst ausfallen".

