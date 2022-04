Knipping kritisiert „Schönspielerei“: Dynamo Dresden trauert verpassten Punkten nach

Dresden. Das kann kein Zufall mehr sein. In nunmehr acht Spielen in Folge fehlte Dynamo Dresden genau ein Tor zum Unentschieden oder zum Sieg. Bei den vier Remis gegen Paderborn, Heidenheim, St. Pauli und Nürnberg sowie den Niederlagen gegen Darmstadt, Bremen und Schalke sowie zuletzt auch beim 1:2 in Sandhausen rackerten sich die Schwarz-Gelben mit insgesamt sechs Toren nur zu vier Punkten. Je ein Tor mehr hätte satte zwölf zusätzliche Zähler bedeutet – einen Platz in der ersten Tabellenhälfte und den sicheren Klassenerhalt inklusive. Aber knapp daneben ist auch vorbei. Anzeige

Viel Ballbesitz, kaum Ertrag

Offenkundig fehlt der letzte Biss, die absolute Gier. Oder eben das Leistungsvermögen. „Ich bin von meiner Mannschaft und ihrer Qualität überzeugt“, widerspricht Dynamos Cheftrainer Guerino Capretti. „In so einer Situation schaltet sich der Kopf ein, es gibt viele negative Emotionen im Abstiegskampf. Es ist eine Aufgabe von uns allen und mir, die positiven Dinge herauszuziehen und einen guten Ausblick zu geben. Natürlich müssen wir aber auch knallhart sagen, was uns gefehlt hat.“ Ein Aspekt gerade am Sonntag war die im Vergleich zu den Sandhäusern mangelnde Galligkeit.

DURCHSCROLLEN: Die Bilder vom Spiel Dynamo Dresden verliert die so wichtige Partie beim SV Sandhausen mit 1:2. ©

Und was beim Zweitliga-Gastspiel in der Kurpfalz besonders ins Auge fiel: Der mit 72 Prozent gravierend höhere Ballbesitzanteil der SGD gegenüber der Heimelf, die nur auf 28 Prozent kam, dafür aber 53 Prozent der Zweikämpfe gewann. Und das war entscheidend. Wenn es um die Kugel ging, hatten die Gäste zu oft das Nachsehen. Ihr Ballbesitz resultiert zu einem guten Teil aus harmlosem Ballgeschiebe in den eigenen Reihen. Die Sandhäuser liefen zwar hinterher, ließen sich aber nicht weit aus der eigenen Hälfte locken, igelten sich mit der Führung im Rücken ein.

„Wir müssen die letzte Chance nutzen“

Dynamo-Kapitän Tim Knipping, von 2016 bis 2019 beim SV Sandhausen unter Vertrag, kritisiert das Spiel der eigenen Mannschaft: „Ich weiß, worüber sich Sandhausen definiert. Das ist eine der aggressivsten Mannschaften der Liga. Klar ist es schön und gut, wenn man viel Ballbesitz hat und die andere Mannschaft laufen lässt, aber Ballbesitz schießt keine Tore. Das müssen wir uns ankreiden lassen, dass Sandhausen am Anfang ekliger war.“ Passend dazu fiel auch der durch ihn erzielte Dresdner Anschlusstreffer nicht aus dem Spiel heraus, sondern nach einem Freistoß.

Knipping fordert, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen. Dass die mittlerweile zwölfmal in Serie ohne Dreier gebliebenen Dynamos zuletzt so oft eine höhere Punkteausbeute knapp verpassten, schmerzt auch ihm: „Wir haben sehr lange nicht gewonnen, aber hatten in vielen Spielen die Möglichkeit. Wir haben jetzt noch drei Heimspiele und müssen mit den Fans im Rücken alles versuchen. Wir müssen die letzte Chance nutzen. Da heißt es nicht mehr Schönspielerei. Da müssen wir alles raushauen“, ruft der 29-Jährige den totalen Abstiegskampf aus.