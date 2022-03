„Knipser“ und die Binde: eine gute Allianz für Dynamo Dresden

Dresden. Sein Startelf-Comeback nach halbjähriger Verletzungspause gab er schon vergangene Woche. Nun ist Tim Knipping bei Dynamo Dresden auch offiziell als Leitwolf zurück. Dass auf dem Aufstellungsbogen vor dem Heimspiel gegen St. Pauli am Sonnabend das „C“ als Symbol für den Mannschaftskapitän hinter seinem Namen stand und nicht eine Zeile tiefer hinter dem von Yannick Stark, kam für Fans und Beobachter schon einigermaßen überraschend. Manch einer hielt es sogar für einen Druckfehler, wurde aber spätestens dann eines Besseren belehrt, als „Knipser“ die Schwarz-Gelben kurz vor 13:30 Uhr tatsächlich aufs Feld führte. Anzeige

Capretti: "Knipser‘ ist Kapitän und wenn er spielt, trägt er auch die Binde“

Er selbst erfuhr von seiner Aufgabe erst am Spieltag, doch die Entscheidung hat natürlich eine Vorgeschichte. Nach der 1:2-Niederlage in Bremen hatte es eine Woche nach der Amtsübernahme des neuen Chefcoachs Guerino Capretti eine kurze Mannschaftsratssitzung gemeinsam mit dem Trainerteam gegeben, in der es um das Kapitänsamt ging. „Mir war wichtig, dass wir da eine ganz klare Struktur haben. Wer mich kennt, der weiß, dass ich darauf total viel Wert lege. In unserem Spiel muss Struktur sein – und in solchen Dingen auch. Das ist jetzt für mich die Lösung: ,Knipser‘ ist Kapitän und wenn er spielt, trägt er auch die Binde“, macht Capretti klar.

DURCHSCROLLEN: Die Bilder zum Spiel Die SG Dynamo Dresden präsentiert sich in der 1. Halbzeit stark, in der zweiten Hälfte nimmt aber St. Pauli das Ruder in die Hand. Am Ende steht ein 1:1. ©

Dass sie der 28-jährige Tim Knipping bekommt, sei für den 40-jährigen Trainer nur folgerichtig gewesen. Knipping war schließlich vor Saisonbeginn zum ersten Vize-Kapitän bestimmt worden und fungierte in Abwesenheit des damaligen Kapitäns Sebastian Mai in den ersten fünf Pflichtspielen, in denen die Schwarz-Gelben ungeschlagen blieben, als Spielführer. Dann erlitt Knipping einen Kreuzbandriss und fiel sechs Monate aus, zugleich war Mai aber im September zurück. Doch nach nur zwei Spielen verlor der gebürtige Dresdner seinen Stammplatz, weshalb der zweite Vize-Kapitän Yannick Stark übernahm.

Seit dem 3:0-Sieg gegen Bremen Ende September trug der frühere Darmstädter, den Ex-Trainer Alexander Schmidt im November dann auch offiziell zum ersten Mannschaftskapitän beförderte, in jedem Punktspiel die Binde – außer vor einer Woche im Rückspiel gegen die Werderaner, als er seine Gelbsperre absitzen musste. Als Stark gegen die Kiezkicker nun wieder dabei sein durfte, war eigentlich mit ihm als Kapitän zu rechnen. Er spielte zwar von Beginn an, doch war Knipping der Erste aus der SGD-Elf, der vor Anpfiff auf den Rasen lief.

"Es geht um das große Ganze, um Dynamo Dresden!"

Auch der 30-jährige Stark sitzt im Mannschaftsrat, war bei dem Treffen mit den Trainern also dabei. Doch wie hat er auf seine „Absetzung“ reagiert? „Wir haben ganz offen darüber gesprochen, das war total angenehm, denn die Jungs wissen, dass es nicht um Einzelpersonen geht. Es geht um das große Ganze, um Dynamo Dresden, und darum, ein richtig gutes Team auf den Platz zu bringen, das einen guten Spirit hat. ,Starki‘ ist da voll mitgegangen, hat gesagt: ‚Ja, so machen wir das, das finde ich gut.‘ Und das zeigt auch, was er für einen tollen Charakter hat. Es hat den Jungs auch gutgetan, dass wir jetzt eine ganz klare Linie fahren – und auch dem ‚Starki‘“, berichtet Guerino Capretti.

Für ihn sei ein Kapitän zwar prinzipiell ein bedeutender Akteur auf dem Platz, aber Dynamo habe Capretti zufolge noch viele weitere wichtige Spieler auf dem Platz, darunter neben Knipping und Stark auch noch Michael Sollbauer und Christoph Daferner. „Das sind alles Spieler, die Verantwortung tragen, die gemeinsam mit den jungen Spielern, die drumherum sind, eine gewisse Verantwortung haben. Da ist es jetzt für mich nicht in allererster Linie wichtig, wer am Ende die Binde trägt und wer nicht“, erklärt der Cheftrainer. Sollbauer war es auch, der vergangene Woche den gesperrten Yannick Stark als Kapitän vertreten hatte.



Tim Knipping is Dynamos "Punktegarant"

Dieses Hin und Her soll nun wieder der festen Struktur von Saisonbeginn weichen, wobei der aktuell erneut verletzte Sebastian Mai allerdings außen vor bleibt. „Es ist scheißegal, wer die Binde trägt, nur dass einer klar die Nummer eins ist, der andere ist die Nummer zwei“, sagt Tim Knipping, der sich über seine alte, neue Verantwortung freut, auch wenn er die Bedeutung ein bisschen herunterspielt: „Der Trainer hat mir vor dem Spiel gesagt, dass ich wieder Kapitän für die nächsten Spiele sein werde. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber nichtsdestotrotz macht es mich natürlich unglaublich stolz, die Binde für so einen Verein tragen zu dürfen.“