Knobloch bleibt den Dresdner Eislöwen treu

Dresden. Nach über zwei Wochen Funkstille haben die Dresdner Eislöwen jetzt die nächste Vertragsverlängerung bekanntgegeben. So wird Tom Knobloch weitere zwei Jahre für die Elbestädter stürmen. Bereits seit 2018 schnürt der gebürtige Hennigsdorfer, der sein Eishockey-ABC bei den Adlern Mannheim und den Eisbären Berlin erlernte, die Schlittschuhe für die Blau-Weißen. Bisher bestritt der 23-Jährige 160 Pflichtspiele für die Eislöwen, erzielte dabei 18 Tore und gab 25 Vorlagen. In der abgelaufenen Saison waren es in 51 Partien elf Treffer und ebenso viele Assists. Mit den U18- und U20-Nationalmannschaften nahm Knobloch zudem an den jeweiligen Weltmeisterschaften teil. Anzeige

Sportdirektor Matthias Roos erklärt: „Tom hat bei uns eine wichtige Rolle eingenommen und größtenteils mit Yannick Drews gespielt, was von Beginn an sehr gut funktioniert hat. Zudem sind beide auch in Unterzahlsituationen gemeinsam eingesetzt worden. Wenn es darum ging, eine Führung zu verteidigen, hatten unsere Trainer immer volles Vertrauen in Tom, weshalb er auch in diesen Situationen viel Eiszeit erhalten hat. Daher freuen wir uns umso mehr, dass er zwei weitere Spielzeiten in Dresden bleiben wird.“

Tom Knobloch selbst betont: „Dresden ist für mich eine zweite Heimat geworden, in der ich mich immer weiterentwickeln möchte. Sportlich lief es für uns als Mannschaft und für mich persönlich in dieser Saison in der Hauptrunde richtig gut. Die Leistung will ich weiter bestätigen und jährlich steigern. Die Gespräche mit Sportdirektor Matthias Roos waren sehr gut, dazu ist es schön vom Trainerteam das Vertrauen zu bekommen.“