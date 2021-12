Knoten endlich geplatzt: Dynamo Dresdens Königsdörffer ist "überglücklich"

Trainer Alexander Schmidt freute sich mit ihm. Er hatte auch schon sehnsüchtig auf das erste Tor des Ex-Herthaners gewartet, der zwar in der deutschen U20 gegen Frankreich geknipst hatte, aber bei Dynamo in dieser Spielzeit das Zielwasser bisher nicht finden sollte. Doch Schmidt versicherte nach dem 3:1-Sieg gegen Karlsruhe: „Wir haben nie an ihm gezweifelt.“ Der Augsburger erklärte auf Nachfrage sein Festhalten an Königsdörffer mit dessen Formanstieg in den letzten Wochen. Er habe geglaubt, dass ein Tor des schnellen, technisch-starken Flügelflitzers nur noch eine Frage der Zeit sei: „Vom Gefühl her war es so, dass sich das angedeutet hat.“