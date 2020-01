Ex-Basketball-Bundestrainer Dirk Bauermann zum Tod von Kobe Bryant: "Er ist eine Legende"

Als ich die Nachricht von dem tragischen Tod Kobe Bryants , seiner Tochter und sieben weiteren Freunden erfahren habe, war ich sehr schockiert. Schockiert auch von der Einsicht, wie zerbrechlich das Leben ist. Eine solche Tragik kann jeden von uns treffen. Das zeigt, wie wichtig es ist, jeden Tag und jede Minute zu genießen und gut zu seinen Mitmenschen zu sein. Ich empfinde große Trauer darüber, einen so großartigen Sportsmann verloren zu haben.

Ich hatte das Privileg, bei Olympia 2008 in Peking mit der deutschen Nationalmannschaft gegen Kobe Bryant und das amerikanische Nationalteam zu spielen. Es war eine Ehre, gegen einen Spieler zu spielen, der alles gegeben hat, um zu gewinnen und erfolgreich zu sein. Es gibt viele Geschichten, die sich um ihn ranken. Dazu gehört seine unglaubliche Verbissenheit und sein unglaublicher Ehrgeiz. Das bildete sich auch dadurch ab, dass er nach schwachen Spielen sofort wieder in die Halle zurückkehrte, um dann ein bis zwei Stunden an seinen Qualitäten zu arbeiten.