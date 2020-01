Dirk Nowitzki trauert um Lakers-Legende Kobe Bryant: "Du wirst immer geliebt werden"

Mit Kobe Bryant ist am Sonntag einer der größten Basketballer und Sportler aller Zeiten bei einem tragischen Helikopter-Absturz in der Nähe von Los Angeles ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern befindet sich neben dem 41-Jährigen wohl auch seine 13-jährige Tochter Gianna. Nachdem die schreckliche Meldung am Sonntagabend die Runde gemacht hatte, meldete sich mit Shaquille O'Neal einer der wichtigsten Weggefährten Bryants zu Wort. Inzwischen hat sich auch der deutsche Ex-NBA-Star Dirk Nowitzki mit bewegenden Worten zum Tod seines großen Idols geäußert.