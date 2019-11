Trauer um Köbi Kuhn: Schweizer Trainer-Legende im Alter von 76 Jahren verstorben

Der Schweizer Fußball trauert: Der langjährige Nationaltrainer Jakob "Köbi" Kuhn ist am Dienstag nach schwerer Krankheit in einem Krankenhaus nahe Zürich verstorben. Das teilte die Nachrichtenagentur SDA mit. Kuhn wurde 76 Jahre alt.

Der ehemalige FIFA-Präsident Sepp Blatter bezeichnete die Trainer-Legende in einer ersten Stellungnahme als "ganz Großen des Schweizer Fußballs" und sagte der Schweizer Illustrierten: "Wir sind alle sehr traurig und werden ihn nicht vergessen."

"Köbi" Kuhn trainierte die Schweiz von 2001 bis 2008

Kuhn war von 2001 bis 2008 als Nationaltrainer der Schweiz aktiv und übergab das Amt nach der EM 2008 an seinen Nachfolger, den deutschen Trainer-Star Ottmar Hitzfeld. In den vergangenen Jahren war es ruhig um Kuhn geworden, der an Leukämie litt.