Kocak sauer auf Schiedrichter: "Solche Fehlentscheidungen dürfen nicht passieren"

96-Trainer Kenan Kocak ist stinksauer nach der 2:3-Heimpleite gegen den FC. St. Pauli. Grund dafür ist allerdings nicht die Niederlage an sich, sondern Entscheidnugen des Schiedrichtergespanns. Was war passiert?

Hannover 96 drängte in der Schlussphase auf den Siegtreffer. Hereingabe in den Strafraum auf Hendrik Weydandt in der 85. Minute. Der Hamburger Daniel Buballa versucht den 96-Stürmer noch wegzudrängen und Torwart Dejan Stojanovic den Ball zu klären. Dann geht Hendrik Weydandt zu Boden, doch der Unparteiische Sören Storks pfeift nicht. Der Videobeweis überprüft die Situation, doch auch der VAR sieht bei der Aktion keinen Elfmeter – zum Ärger von 96-Coach Kenan Kocak.