Schluss mit Zuckerbrot? Kocak schützt die 96-Spieler, muss aber beim HSV durchgreifen

Krise. „Oder Sonstiges, wie immer man das nennen will“, erklärte Kenan Kocak gestern. Ein Punkt aus den vergangenen vier Spielen. Wie soll man das nennen? Der Kollege vom nächsten Gegner Hamburger SV tut sich leichter, ein bisschen. „Man kann vielleicht von einer Minikrise reden“, sagte Daniel Thioune nach dem 2:3 in Heidenheim. Der HSV steht gerade dort, wo 96 gern landen würde, auf Aufstiegskurs, mit zwei Punkten aus den vergangenen vier Spielen.

Etwas muss sich bei Hannover tun

Kocak tut sich deshalb so schwer, weil er trotz eines 0:3 gegen Kiel intern den Aufwärtstrend erkennen möchte. „Abgesehen vom Ergebnis: Ich bin stolz, Trainer dieser Mannschaft zu sein“, sagte er. Nach der Blamage in Würzburg (1:2) gab Kocak die Peitsche („96-unwürdig“), diesmal versucht er es mit Zuckerbrot. Kocak schützt seine Spieler, weil er sie braucht, weil er sonst keine hat. Um am Samstag in Hamburg zu bestehen, muss dennoch vieles anders werden. Eine Analyse.