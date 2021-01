Kocak zur 96-Hinrunde: "Ich wusste schon im Sommer, dass es holprig werden kann"

Nach dem Ende der Hinrunde steht Hannover 96 mit 26 Punkten auf dem achten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga. Am Mittwoch beginnt in Karlsruhe für Trainer Kenan Kocak und sein Team die Rückrunde. Der SPORTBUZZER blickt auf die Gewinner und Verlierer, die Höhepunkte und Rückschläge der ersten 17 Spiele.