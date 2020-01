Kocak vermisst die Mentalität: Hat Hannover 96 kein Talent für Talente?

Nach dem Doppeltest-Wochenende gegen Paderborn (0:1) und Bremen (1:3) kritisierte 96-Trainer Kenan Kocak die Mentalität der Talente aus der 96-Akademie. „Das muss man so knallhart sagen.“ Wie sehen das die Verantwortlichen? Und wie geht es in der Talentschmiede weiter?

Nachwuchschef Tarnat um Beschwichtigung bemüht

Akademiechef und Ex-Bayern-Star Michael Tarnat versucht, die angespannte Lage zu beruhigen. „Ich glaube, er hat das gar nicht so böse gemeint. Und was ist mit Mentalität gemeint? Diese Spieler sind nicht faul. Sie sind einfach noch nicht so weit.“ Tarnat glaubt: „Der Trainer wird gemeint haben, dass sie den Profis aktuell nicht weiterhelfen. Aber das war uns klar, dass sie nicht auf Anhieb helfen, für sie war es gut, reinzuschnuppern, zu lernen, was es heißt Profi zu sein. Die Jungs brauchen Zeit.“

Für die Spieler ist die Trainerkritik ebenfalls ein Schlag. „Sind sie nicht bereit, zu lernen?“, fragt sich Tarnat. „Darüber werden wir offen mit den Spielern reden, aber ich sage: Mentalität haben die alle.“ Zur Kritik an Soto, den Tarnat vor anderthalb ins NLZ holte, sagte Tarnat nur: „Der Junge ist 19.“ Allerdings lehnte Soto ein 96-Profiangebot als zu niedrig ab. Sein Verdienstwunsch liegt bei mehr als einer halben Million Euro im Jahr.