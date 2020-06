Kocak will mit Hannover 96 drei Punkte in Darmstadt: "Wir haben die Qualität"

Eine Woche nach dem Heimsieg gegen Heidenheim (2:1) geht es für Trainer Kenan Kocak und sein Team am Sonntagmittag auswärts weiter. Gegner um 13.30 Uhr ist Darmstadt, das in der Tabelle einen Punkt und einen Platz vor 96 steht. Der gute Auftritt gegen Heidenheim wird für Selbstvertrauen in der Mannschaft gesorgt haben.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel hat Trainer Kocak über das Personal gesprochen und auch auf den nächsten Gegner Darmstadt Bezug genommen, den er lobt. Der 96-Trainer sprach über ...