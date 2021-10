Köln-Trainer Baumgart kritisiert Spielansetzung: "Nicht das Gefühl, dass es um die Gesundheit der Spieler geht"

Es geht Schlag auf Schlag: Die Länderspiele in der WM-Qualifikation sind gerade erst rum, schon steht am Freitagabend wieder ein Bundesligaspiel auf dem Plan. Die TSG Hoffenheim empfängt Köln. FC-Trainer Steffen Baumgart findet die Ansetzung äußerst unglücklich. Seine Sorge: Durch den prallen Terminkalender bekommen die Spieler keine ausreichenden Pausen mehr.

Verletzte und übermüdete Spieler - nicht nur ein Problem bei den Kölnern. "Es geht ja nicht nur uns so. Einige Teams trifft es noch schlimmer als uns", sagte Baumgart. "Am Ende geht es darum, dass das Freitagsspiel an einen Sender gegangen ist und die Partie dann eben auch dann gezeigt wird. Da kann es nicht vordergründig um die Qualität der Begegnung gehen.“

Die Kölner stehen nach sieben Spieltagen in der Bundesliga auf Platz sechs in der Tabelle, zählen zu den bisherigen Überraschungen der Saison. In der vergangen Spielzeit konnte sich der FC erst in der Relegation gegen Zweitligist Holstein Kiel durchsetzen und so den Verbleib in der Bundesliga sichern. Baumgart hatte die Truppe zu Saisonbeginn neu übernommen.