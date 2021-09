Koeman weiter unter Druck, Piqué frustriert: Unzufriedenheit beim FC Barcelona wächst

Trainer Ronald Koeman erwartet nach dem nächsten Rückschlag mit dem FC Barcelona weitere öffentliche Diskussionen um seine Zukunft. "Für euch ist es anscheinend so: Wenn ich gewinne, mache ich weiter, wenn ich verliere, muss ein neuer Trainer gesucht werden", sagte der Coach des spanischen Erstligisten zu Journalisten in der Nacht zum Freitag nach dem ernüchternden 0:0 gegen den FC Cadiz. Koeman betonte zwar, dass es ihm nicht um seine persönliche Situation gehe. Wenn Präsident Joan Laporta und der Verein mit ihm reden wollten, gebe es dazu aber genug Gelegenheit.

Pique will bei Barca "um Titel kämpfen"

Routinier Gerard Piqué bemühte sich nach Angaben spanischer Medien im Anschluss an die vergangene Partie um ausgleichende Worte. "Wir gehen durch eine schwere Situation, die wir nicht gewohnt sind", sagte der 34 Jahre alte Verteidiger nach Angaben der Marca. "Jeder will gewinnen und es gibt viele Wege, um damit umzugehen. Wir können uns alle beschweren oder wir können arbeiten. Die Spieler sind hier, um zu arbeiten", sagte Piqué. Bezogen auf Kritik und Pfiffe der Fans sagte er: "Ich will das Trikot Barcelonas nicht tragen, um zweiter oder dritter zu werden. Ich bin hier, um um Titel zu kämpfen."