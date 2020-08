Kohfeldt bestätigt: Ultimatum verstrichen – Werder Bremen plant ab sofort wieder mit Rashica

Bleibt Milot Rashica nun doch bei Werder Bremen ? Der wechselwillige Kosovare, der bei RB Leipzig auf dem Einkaufszettel stehen soll , ist ab sofort jedenfalls wieder Teil der Planungen von Florian Kohfeldt. Das bestätigte der Trainer des SVW am Sonntag im Trainingslager in Österreich vor dem Testspiel gegen den Zweitligisten Austria Lustenau am Montag.

"Es gibt einen klaren Zeitraum, in dem wir einem beidseitigem Wechselwunsch bei entsprechender Entlohnung entsprochen hätten", erklärte Kohfeldt. "Jetzt sind wir aber an einem Zeitpunkt der Vorbereitung, an dem ich so plane, dass er am ersten Spieltag spielt." Der eigentlich avisierte Transfer des 24-Jährigen nach Leipzig hat bislang noch keine Formen angenommen - vor dem Bundesliga-Start in gut drei Wochen geht den Bremern deshalb langsam die Zeit aus.