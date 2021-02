Kohfeldt-Elf viel zu harmlos: Hoffenheim gelingt Befreiungsschlag gegen Werder Bremen

Big Points für den Klassenerhalt: Die TSG Hoffenheim hat sich im Duell mit Tabellen-Nachbar Werder Bremen am Sonntagabend klar durchgesetzt und den Vorsprung auf Relegationsrang 16 auf nunmehr acht Punkte vergrößert. Gegen eine offensiv viel zu harmlose Werder-Elf von Trainer Florian Kohfeldt erzielten Ihlas Bebou (26. Minute), Christoph Baumgartner (44.), Munas Dabbur (49.) und Georginio Rutter (90.) die Treffer beim ungefährdeten 4:0 (2:0)-Erfolg. Die Bremer müssen den Blick nun weiter nach unten richten. Arminia Bielefeld auf dem Relegationsplatz ist nur fünf Zähler entfernt. Beide Teams treffen in einem Nachholspiel am 10. März im direkten Duell aufeinander.

Anzeige