Bericht: Werder-Trainer Kohfeldt soll sich mit Hoffenheim einig sein – Berater "weiß nicht, woher das kommt"

Am Dienstagmorgen sorgte in der Bundesliga eine überraschende Meldung für Aufsehen: die TSG Hoffenheim gab die Trennung von Cheftrainer Alfred Schreuder bekannt - und zwar mit sofortiger Wirkung. Die kurze Ära des Holländers ist bei den Kraichgauern schon nach elf Monaten wieder beendet. Es habe in Detailfragen Differenzen gegeben, betonte Sportchef Alexander Rosen - der laut Kölner Express schon mit einem möglichen Nachfolger verhandeln soll.