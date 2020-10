Kohfeldt verteidigt verpatztes Werder-Transferfenster: "Hochdramatische finanzielle Lage"

Trainer Florian Kohfeldt von Werder Bremen hat die Zurückhaltung seines Vereins auf dem Transfermarkt verteidigt. „Aus sportlicher Sicht haben wir unsere Transferziele nicht erreicht. Unser Plan war, bei einem Kader mit Davy Klaassen noch einen Sechser zu holen“ , sagte der 38-Jährige am Mittwochabend nach dem 4:1-Testspiel-Sieg seines Teams gegen den FC St. Pauli. „Aber Werder Bremen befindet sich in einer hochdramatischen finanziellen Lage. Das müssen alle verstehen, und wir müssen alle kämpfen.“

Der Bundesligist hatte am letzten Tag der Wechselfrist seinen niederländischen Leistungsträger Klaassen an Ajax Amsterdam verkauft und dafür keinen Ersatz mehr im Mittelfeld verpflichtet. Auch der Transfer von Milot Rashica zu Bayer Leverkusen platzte am vorigen Montag in letzter Minute.