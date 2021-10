Kohfeldts erstes Ziel mit Wolfsburg: "Ich will eine mutige Mannschaft sehen!"

Am Donnerstagvormittag leitet Florian Kohfeldt seine erste Trainingseinheit beim VfL, am frühen Nachmittag wird der 39-Jährige dann offiziell als neuer Coach des Wolfsburger Fußball-Bundesligisten vorgestellt. Wie will er den VfL wieder in die Spur bringen? Welche Spielidee hat der Ex-Coach von Werder Bremen? Und wie steht’s mit der Vorfreude auf sein Debüt als VfL-Coach am Samstag im Spiel bei Bayer Leverkusen? Erste Antworten dazu hat der Nachfolger von Mark van Bommel bei Wölfe-TV gegeben. Anzeige

Acht Spiele in Folge nicht gewonnen, die letzten vier Partien in Reihe gar verloren – am Sonntag war für van Bommel nach nur 116 Tagen beim VfL Schluss. Mit Kohfeldt soll die Trendwende gelingen. Entscheidend für ihn in seinen ersten Tagen beim VfL: Das Team soll wieder so leidenschaftlich verteidigen, wie in der vergangenen Saison, als die Wolfsburger eine Top-Defensive hatten. Kohfeldt: „Ich glaube, dass wir trotz der in den letzten Wochen nicht so positiven Ergebnissen, dass diese Mannschaft ein Fundament hat. Das ist etwas, was ich sofort wieder sehen möchte.“ Er meinte damit das aggressive Verteidigen. „Ich will eine mutige Mannschaft sehen“, betont er. „Ich möchte eine Mannschaft sehen, die am Samstag in Leverkusen sagt: So, wir gehen da raus, weil der VfL Wolfsburg hat Qualität. Und das muss man sehen! Wenn wir das im ersten Spiel hinkriegen, dann bin ich sehr zufrieden.“ Komplett zufrieden sei er aber nur, „wenn wir das Spiel gewinnen“. Diesen Mut gepaart mit einer klaren Idee im Spiel nach vorn – das möchte Kohfeldt nicht nur in seinen ersten beiden Liga-Spielen in Leverkusen und gegen Augsburg (6. November) sehen, sondern auch im Champions-League-Rückspiel gegen RB Salzburg (2. November).

Viel reden, viele Infos aufsaugen – darum gehe es ihm in seinen ersten Tagen in Wolfsburg. Und das gelte für alle Bereiche des Klubs. Kohfeldt: „Natürlich ist die Mannschaft das Wichtigste – ich glaube aber auch, dass das Umfeld enorm wichtig ist“, weil das ein Team beeinflussen könne. Vor fünf Monaten hatte er einen Spieltag vorm Ende der Saison bei Werder gehen müssen, der Traditionsklub stieg dann mit Bremens Kult-Coach Thomas Schaaf, der im letzten Spiel der Saison auf der Bank saß, ab. Kohfeldt zog sich aus der Öffentlichkeit zurück – nach dreieinhalb Jahren bei Werder machte er eine Pause. Jetzt die Rückkehr auf die Bundesliga-Bühne. Und zwar beim VfL. „Es gibt eigentlich nicht viele Gründe, sich nicht für Wolfsburg zu entscheiden“, so Kohfeldt. Er habe mit Manager Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer „super Gespräche“ gehabt. „Ich glaube, dass es hier einfach wahnsinnig gute Rahmenbedingungen gibt.“ Noch wichtiger für ihn: „Wir haben hier eine Mannschaft, bei der ich das Gefühl habe, dass da unglaublich viel Potenzial drin steckt. Ich habe in den Gesprächen gesagt: In den letzten Jahren gegen Wolfsburg zu spielen – das war immer eine Herausforderung. Das war immer Stress. Das war immer eine extrem physisch gute Mannschaft.“

Er freue sich sehr darauf, nun mit dieser Mannschaft arbeiten zu dürfen. Mit welcher Philosophie? Mit welcher Spielidee? Kohfeldt: „Ich würde sagen, es ist der Versuch, einen sehr dominanten Fußball zu spielen.“ Ein Fußball, „der immer auf der Suche ist nach Tempo-Aktionen – egal, über welche Spielphase wir reden.“ Tempo und Dynamik gepaart mit einer guten Mentalität – drei Dinge, die dem neuen Coach sehr wichtig sind. „Und ich mag es, wenn meine Mannschaften emotional sind, wenn sie für etwas stehen und spielen - gern auch diesen Schuss Aggressivität haben. Ich glaube, dass da viel schon da ist in Wolfsburg.“ Ein paar Dinge, Kohfeldt ging da nicht näher drauf ein, müssten jedoch auch „wiederkommen. Ich würde mich freuen, wenn viele über uns sagen: Das ist eine Mannschaft, die dominant, temporeich und auch mit einer sehr guten Mentalität spielt.“

