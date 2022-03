Kohfeldts Frust-Tritt in die Kiste: "Nicht erwachsen genug auf dem Platz!"

85 Minuten ging alles gut - dann fing sich der VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen die Gegentore ein, verlor mit 0:2 und muss nun in der Tabelle wieder nach unten schauen. Der Frustfaktor war bei Florian Kohfeldt vor allem nach dem 0:1 riesig. Der Trainer zeigte sich nach dem viel zu leichten Ballverlust des eingewechselten Aster Vranckx im Mittelfeld total wütend, trat gegen eine Flaschenkiste und schimpfte dann lautstark Richtung Bank. Der Grund lag auf der Hand: Wie schon beim 2:3 in der Vorwoche in Freiburg war es ein individueller Fehler bei den Wolfsburgern. Und wie schon in Freiburg hatte dieser Fehler schlimme Folgen. Kohfeldt hat zwar Recht, wenn er darauf hinweist, dass im VfL-Spiel in der Rückrunde mehr Struktur zu erkennen ist - aber es ist weiterhin zu fehlerbehaftet.

Und so stand der VfL wie in Freiburg oder im sehr ordentlichen Heimspiel gegen Hoffenheim (1:2) erneut mit leeren Händen da. „In der 85. Minute musst du das Unentschieden mitnehmen und darfst kein Risiko mehr eingehen“, schimpfte Kohfeldt. „Das muss in die Köpfe rein. Wir müssen dahinkommen, dass sich jeder auf dem Platz seiner Verantwortung zu jedem Zeitpunkt bewusst ist.“ Das sei aber vor allem in den beiden vergangenen Spielen nicht der Fall gewesen.

Und so muss die Frage erlaubt sein, ob wirklich alle Profis wissen, dass der VfL noch lange nicht gerettet ist. Sowohl der Trainer als auch Manager Jörg Schmadtke werden zwar nicht müde, zu mahnen, damit die Situation richtig eingeordnet wird, aber bei Aussetzern wie denen zuletzt darf das bezweifelt werden. Kohfeldt ging so weit nicht. „Ich will es mal so beschreiben“, holte der Trainer, nun deutlich ruhiger als noch unmittelbar nach dem 0:1, aus. „Wir beschreiten einen Weg – alle sehen, wie dieser Weg aussieht. Aber auf diesem Weg müssen wir auch auf dem Platz erwachsen werden. Und in manchen Situationen sind wir nicht erwachsen genug auf dem Platz. Das muss man klar so sagen.“ Erwachsen werden – das gilt auch für den seit Wochen mit Formschwankungen kämpfenden Ridle Baku, der vorm 0:2 gepatzt hatte.

Der Blick auf die Tabelle macht die Laune nicht besser. Stuttgart, Augsburg, Hertha, Bielefeld und mit wenig Resthoffnung noch Fürth - das sind die Mannschaften, die richtig tief im Abstiegskampf stecken. Aber wenn man davon ausgeht, dass Gladbach die Punkte aus dem Bochum-Abbruch bekommt, liegt direkt davor schon der VfL. Und die nächsten beiden Gegner - Augsburg und Bielefeld - kommen aus diesem Keller. Da klingt es schon ein bisschen verharmlosend, wenn Verteidiger Sebastiaan Bornauw sagt: „Jetzt ist der Abstiegskampf immer noch ein bisschen da.“ Ein bisschen? Schön wär’s aus VfL-Sicht. Denn es kann noch ganz eng werden. Was ist nach jetzt zwei Niederlagen in Folge dagegen zu tun? Kohfeldt: „Wir müssen lernen, wach zu bleiben. Wir hatten in Freiburg und gegen Leverkusen zwei Spiele, in denen man sagen kann, dass wir das Spiel auch gewinnen können, aber schaffen es in kleinen Momenten nicht.“ Momente, die dafür sorgen, dass das Zittern zurück ist.