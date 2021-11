Kohler, Klose, Lattek und Co.: Fünf neue Legenden für die "Hall of Fame" des deutschen Fußballs

Die Frage wird seit Jahrzehnten an jedem Stammtisch des Landes diskutiert: Wer sind die besten deutschen Fußballer aller Zeiten? Natürlich gibt es darauf keine eindeutige Antwort, die Meinungen der Fans sind ebenso breitgefächert und unterschiedlich, wie die der Experten – das macht es ja so spannend. Mittlerweile zum vierten Mal hat sich deshalb eine Jury aus 30 Sportjournalisten die Mühe gemacht, ein fachkundiges Urteil abzugeben und insgesamt fünf weitere Persönlichkeiten in die 2019 auf Initiative des Deutschen Fußballmuseums gegründete "Hall of Fame" aufzunehmen. "Neben der Abwägung nüchternerer Zahlen und Fakten wurden dabei auch emotionale Aspekte berücksichtigt", erklärt der Juryvorsitzende und Museumsdirektor Manuel Neukirchner. "Diese Wahl ist immer wieder eine herausfordernde Aufgabe."

In diesem Jahr schafften mit den Weltmeistern Horst Eckel, Jürgen Kohler und Miroslav Klose sowie dem DDR-Rekordtorschützen Joachim Streich Legenden aus vier unterschiedlichen Spielergenerationen den Einzug in die Hall of Fame. Zudem wurde Udo Lattek als Trainer in die Ruhmeshalle berufen. Durch die Neuzugänge erhöht sich die Zahl der Mitglieder auf insgesamt 39. Anfang 2022 entscheidet die Jury über die Neuaufnahme von weiteren fünf Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball.

Kohler gewann während seiner Karriere bis auf den DFB-Pokal alle Titel, die es zu gewinnen gab, wurde unter anderem Welt- und Europameister, Champions League- und Weltpokalsieger. Mit 105 Länderspielen zählt er zu den Top Ten der Profis mit den meisten Einsätzen für die Nationalmannschaft. Der eisenharte Verteidiger war gerührt: "Die Aufnahme empfinde ich als riesige Auszeichnung. Sie ist eine schöne Bestätigung für die erbrachten Leistungen auf hohem Niveau und über viele Jahre."

Streich ist nach Dixi Dörner, Matthias Sammer und Michael Ballack der vierte Spieler der Hall of Fame, der seine Wurzeln im DDR-Fußball hat. Dort wurde er zweimal zum "Fußballer des Jahres" gewählt, war viermal Torschützenkönig, Rekordtorschütze der DDR-Oberliga (229 Treffer) und der Nationalmannschaft (55 Treffer). Der Kult-Stürmer konnte sein Glück kaum fassen: "Ich muss das erstmal verarbeiten. Mit den Größten des deutschen Fußballs verewigt zu werden, erfüllt mich mit Stolz."

Hall Of Fame des deutschen Fußballs: Diese Legenden sind dabei In der Hall of Fame des deutschen Fußballs finden sich die Größten der Großen in der deutschen Fußball-Geschichte wieder – so auch Lothar Matthäus, Franz Beckenbauer und Oliver Kahn (v.l.). Der SPORTBUZZER stellt alle Geehrten in einer Galerie vor. ©

Horst Eckel als letzter noch lebender "Held von Bern" dabei Eckel sagte: "Es ist mir eine große Ehre, nach Fritz Walter, Helmut Rahn und Sepp Herberger als vierter Weltmeister von 1954 gewählt worden zu sein. Es ist aber nicht nur unser Erfolg gewesen, wir waren eine Mannschaft." Eckel wurde mit dem 1. FC Kaiserslautern zweimal Deutscher Meister. Er ist der letzte noch lebende "Held von Bern", holte 1954 mit dem DFB-Team als jüngster Spieler im Finale sensationell den ersten WM-Titel.

Klose gewann genau 60 Jahre später den bislang letzten Stern für Deutschland, wurde in Brasilien mit seinem insgesamt 16. Treffer WM-Rekordtorschütze und steht mit 137 Länderspielen auf Platz zwei der DFB-Spieler mit den meisten Einsätzen. Natürlich war auch der mittlerweile 43-Jährige begeistert, als er von seiner Wahl erfuhr: "Es macht mich stolz und glücklich, mit diesen tollen Spielern zur Hall of Fame gehören zu dürfen. Das ist ein weiterer großartiger Moment in meiner Karriere."



Der 2015 verstorbene Udo Lattek ist der erfolgreichste deutsche Vereinstrainer, gewann mit Bayern München und Borussia Mönchengladbach insgesamt achtmal die Deutsche Meisterschaft und dreimal den DFB-Pokal. Mit den Münchnern gelang ihm 1974 zudem der Triumph im Europapokal der Landesmeister, mit Gladbach 1979 der Gewinn des UEFA-Pokals. Die offizielle Ehrung der neuen Mitglieder erfolgt im Herbst nächsten Jahres im Rahmen einer Gala-Veranstaltung im Deutschen Fußballmuseum.

Die SPORTBUZZER-Leser hatten sich vor der Entscheidung in einer Umfrage übrigens für andere Legenden entschieden: In der Kategorie Tor/Verteidigung hatten sowohl der 2013 verstorbene langjährige Manchester-City-Torhüter Bert Trautmann als auch der Europameister von 1980 Toni Schumacher die Nase knapp vor Kohler. In Mittelfeld und Angriff lagen sowohl Horst Hrubesch als auch Karl-Heinz Rummenigge vor Streich und Eckel. Bei den Trainern hätten sich die User den Einzug von Bayerns Triple-Trainer Jupp Heynckes gewünscht.