Kolasinac erklärt: Deshalb kehre ich zu Schalke 04 zurück – Sportvorstand Schneider "richtig stolz"

Es ist ein echter Transfer-Coup für den FC Schalke 04 - und ein Signal an die Konkurrenz im Tabellenkeller der Bundesliga: Die Rückkehr von Sead Kolasinac soll für die Königsblauen nach einem Jahr zum Vergessen neue Hoffnung auf 2021 machen. Der Bosnier wurde am Donnerstag für den Rest der Saison vom FC Arsenal ausgeliehen , verzichtet für S04 Medienberichten zufolge auf Gehalt. Auch die Londoner sollen dem klammen Revierklub finanziell entgegen gekommen sein. Laut Kicker überweist Schalke 2,2 Millionen Euro für die Leihe.

Kolasinac bezeichnet die Rückkehr zu seinem Ex-Verein als "eine absolute Herzensangelegenheit" und sagt: "Ich bin froh und stolz, ab sofort wieder das Trikot des FC Schalke 04 tragen zu dürfen." Seit Monaten versuchten die Schalker, den Linksverteidiger wieder zurück in die Veltins Arena zu holen , das misslang jedoch stets aus wirtschaftlichen Gründen - obwohl der gut dotierte Vertrag des Profis bei Arsenal noch bis 2022 läuft und Schalke in der wohl größten Krise der jüngeren Vereinsgeschichte steckt.

Die sportliche Schieflage mit 29 Bundesliga-Spielen in Folge ohne Sieg hat Kolasinac, der anders als zunächst vermutet nicht Omar Mascarell als Kapitän beerben wird, dabei offenkundig nicht abgeschreckt. "Der Verein befindet sich derzeit in einer ganz schwierigen Situation", sagte der 27-Jährige. "In den kommenden Wochen und Monaten möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, dass wir so viele Punkte wie möglich holen. Gemeinsam werden wir den Klassenerhalt schaffen – davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt."