"Ein Sechser im Lotto": Koldingens Filmon Negasi glänzt auch als Innenverteidiger

Er ist wahrscheinlich der kleinste Innenverteidiger der Liga – aber auch einer der besten. Filmon Negasi hat sich beim Koldinger SV im Rekordtempo zum Fels in der Brandung entwickelt – und das mit nur 1,73 Metern Körpergröße. Seit dieser Saison spielt der gelernte Mittelfeldspieler in der ungewohnten Abwehrmitte – und macht seinen Job außerordentlich gut. Anzeige Alle acht Saisonspiele bestritt Negasi über 90 Minuten, mit ihm und Pascal Jarzyna in der Innenverteidigung kassiert der Bezirksligist im Schnitt nur ein Gegentor pro Spiel (insgesamt neun). In der Vorsaison waren es im Durchschnitt mit zwei Treffern des Gegners pro Partie doppelt so viele. „Filmon dahinzustellen, war ein Sechser im Lotto“, sagt Trainer Michael Jarzombek und verrät: „Die Idee hatte ich schon länger im Kopf. Ich stehe auf Innenverteidiger mit starkem Spielaufbau. Im Sommer habe ich es dann einfach ausprobiert.“

Dass Negasi sich derart eindrucksvoll in der Abwehrzentrale festspielt, wo üblicherweise eher groß gewachsene Spieler gefragt sind, hätte er selbst nicht gedacht. „Ich war schon sehr überrascht, aber es hat sofort gut geklappt“, sagt der 23-jährige Defensivspezialist, der von seinen Mannschaftskollegen liebevoll „unser Alaba“ genannt wird. Vergleich mit Alaba schmeichelt Negasi Die Gemeinsamkeiten mit dem Bayern-Star: Gestartet auf der Lieblingsposition Sechser, dann erst zum Linksverteidiger umfunktioniert und nun in der Innenverteidigung gesetzt. Und auch in der Spielweise ähnelt der ballsichere Negasi dem Bundesliga-Profi. „Der Vergleich schmeichelt mir. Alaba ist auf all seinen Positionen Weltklasse“, sagt Negasi. Davon ist der Deutscheritreer natürlich ein gutes Stück entfernt, der Trainer hat trotzdem nur Lob für seinen Leistungsträger übrig: „Trotz seiner Schmächtigkeit ist Filmon enorm zweikampfstark und hat ein gutes Kopfballspiel. Dazu ist sein Stellungsspiel überragend“, lobt Jarzombek. „Das kann eine zukunftsweisende Position für ihn sein, auch in höheren Ligen.“ Negasi hat sich mit seiner neuen Rolle jedenfalls im Rekordtempo angefreundet. „Es ist als Ausflug gestartet, mittlerweile kann ich es mir langfristig vorstellen“, sagt er. „Wie auf der Sechserposition bin ich immer im Spiel und habe viele Ballkontakte.“

Die Bilder der Saison 2020/21 in Hannovers Amateurfußball Levestes Sascha Romaus überwindet Kirchdorfs Schlussmann Jens Trampenau und trifft zum vermeintlichen 1:1-Ausgleich. ©