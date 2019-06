"Einmaliges Gefühl": Krähenwinkel feiert Pokalsieg - Koldinger Mut nicht belohnt

Als der Samstagmorgen anbrach, feierten die frischgebackenen Bezirkspokalsieger vom TSV Krähenwinkel/Kaltenweide immer noch: Auf dem Kaltenweider Schützenfest ließ es die Mannschaft von Trainer Bernd Krajewski bis in die Puppen ordentlich krachen. "Irgendwann gegen halb sechs haben sie dann das Zelt abgeschlossen", berichtete Krajewski lachend. Einen Abend zuvor hatte seine Mannschaft dem scheidenden Coach im Bezirkspokal-Endspiel einen perfekten Abschied beschert. Gegen den Koldinger SV gewannen die Krähen in Bavenstedt mit 3:1 (1:0) - in einer bis zum Schluss eng umkämpften Partie. "Es war ein typisches Pokalspiel, das in beide Richtungen hätte ausgehen können", gab Krajewski zu, "am Ende haben wir in den entscheidenden Situationen die Tore gemacht." Wie schon tags zuvor beim 3:1 im Halbfinale gegen Newroz Hildesheim. "Das ist dann auch nicht nur Glück, sondern eine Qualität", betonte Krajewski.

Jubelnde Krähen: Bilder zum Bezirkspokal-Finale zwischen dem Koldinger SV und TSV Krähenwinkel Roter Rauch zieht übers Land: Krähenwinkel ist Pokalsieger. © DENNIS MICHELMANN FOTOGRAFIE

"Abgezocktheit" schlägt "jugendlichen Wahnsinn" Das gestand auch Koldingens Spielertrainer Michael Jarzombek, der nach dem starken Auftritt seiner Mannschaft bilanzierte: "Am Ende hat die Abgezocktheit den jugendlichen Wahnsinn geschlagen." Der KSV, der auf seinem Weg ins Endspiel Hochkaräter wie den TSV Barsinghausen, STK Eilvese und zuletzt den Landesligisten SV Bavenstedt ausschaltete, war als Underdog in die Partie gegangen. Das merkte man aber nur in der ersten halben Stunde. "Da war Krähenwinkel klar besser, wir sind nicht so richtig reingekommen", meinte Jarzombek. Folgerichtig war deshalb die Führung für die Krähen durch Yannic Reck (36.) - die die Koldinger augenscheinlich wachrüttelte. Drei dicke Chancen hatte der Bezirksligist noch vor der Pause, eine kurz danach. Mitten in diese Phase des Aufbäumens schlug aber der Favorit wieder eiskalt zu. Marcel Kunstmann profitierte von einem Missverständnis in der Koldinger Abwehr und schob zum 2:0 ein (55.).

Schmidt begräbt Koldinger Hoffnungen Die Jarzombek-Elf gab sich allerdings noch nicht auf. Nils Schwabe gelang mit einem Ping-Pong-Treffer der 2:1-Anschluss (60.), Daniel Ische traf kurz darauf den Pfosten (65.). Lange stand das Spiel dann auf Messers Schneide, ehe Tristan Schmidt mit dem 3:1 den Deckel draufmachte (85.) und die Koldinger Hoffnungen endgültig begrub. "Ich bin auch stolz" "Gestern war ich noch tief enttäuscht", meinte Jarzombek am Samstagmittag, wollte sich die Laune nach einem erfolgreichen Jahr mit dem überraschenden Gewinn des SPORTBUZZER Masters sowie Platz drei in der der Bezirksliga aber nicht lange verhageln lassen. "Wenn ich auf unsere gute Saison zurückblicke und sehe, dass wir im Finale mit drei A-Jugendlichen so aufgetreten sind, bin ich auch stolz", betonte er.

Jarzombek würdigt Party-Qualitäten der Krähen Auch der TSV kann auf eine gelungene Spielzeit zurückblicken. "Der Pokalsieg ist ein einmaliges Gefühl. Besser hätte man die Geschichte nicht schreiben können", meinte Krajewski, der sich mit dem geschafften Klassenerhalt und dem Pokal gebührend verabschiedet. Die Lorbeeren gibt er an die Mannschaft weiter, die vor allem durch ihren Teamspirit geglänzt habe. "Das hat man nach dem Spiel wieder gesehen. Die Jungs haben geschlossen in der Kabine gefeiert und sind dann gemeinsam aufs Schützenfest gegangen." Was die Party nach dem Triumph angeht, waren die Krähen auch in den Augen von Jarzombek ein würdiger Gewinner. "Die haben das richtig genossen und richtig schön gefeiert. Das sieht man nicht mehr so oft", zeigte sich der KSV-Coach als guter Verlierer.

