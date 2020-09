5:1 gegen HSC II: Koldinger Offensivabteilung kommt ins Rollen 

Schluss mit Ladehemmung beim Koldinger SV? Nach nur zwei erzielten Toren in den ersten drei Spielen drehte die Offensivabteilung des selbsternannten Aufstiegsaspiranten in der Bezirksliga 4 am Dienstag so richtig auf.

Mit 5:1 (2:1) bezwangen die Blau-Gelben den HSC Hannover II in Abwesenheit des erkrankten Spielertrainers Michael Jarzombek und zeigten dabei ein völlig anderes Gesicht als noch zwei Tage zuvor gegen Croatia (1:1). „Wir haben von Anfang sehr druckvoll und engagiert gespielt. Damit hatte der Gegner seine Probleme“, berichtete Mittelfeldakteur Martin Pietrucha.