Ein Quartett folgt Butigan: Kaniski, Knezivic-Brüder und Okic wechseln nach Koldingen

In seiner Zeit beim Anderter Klub seien auch „gute Freundschaften entstanden“. Das gute Verhältnis zu ihrem scheidenden Coach hat Okic und Co. offenbar zum Tapetenwechsel bewegt. Dennoch ist Butigan bewusst, „dass das einen faden Beigeschmack hat“.

Auch Gerardo Muto ist neu in Koldingen

Gewehrt haben sich die Koldinger gegen den bezirksligaerfahrenen Zuwachs selbstverständlich trotzdem nicht. Spartenleiter Ulf Schneemann ist von den Qualitäten des Quartetts überzeugt: „Alle vier sind echte Teamplayer, technisch sehr versiert und Spieler, die auch in Punkto Kampfgeist und Leidenschaft für ihr Team alles auf den Platz bringen.“

Neben dem Croatia-Quartett verstärkt sich der KSV mit dem 22-jährigen Gerardo Muto. Der dribbelstarke Offensivspieler war in der Jugend unter anderem für Hannover 96 und Arminia Hannover am Ball. Aus beruflichen Gründen rückte der Fußball zuletzt in den Hintergrund, seine letzte Station war US Figli D’Italia (4. Kreisklasse).

Schneemann ist dennoch überzeugt, dass der technisch versierte Muto sich schnell einfindet. „Er ist fit. Wir hoffen, dass er schnell Bezirksligaform hat. Das ist nach der langen Pause ja sowieso bei allen etwas ungewiss“, betont er. Weitere Verstärkungen sind nicht ausgeschlossen, aktuell laufen noch Gespräche mit weiteren Spielern. „Wir haben weiterhin Handlungsmöglichkeiten“, sagt Schneemann.