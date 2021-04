"Das hat mir schon imponiert": Nikola Butigan übernimmt den Koldinger SV

„Gesucht war ein Trainer mit ausreichend Erfahrung, der bereits Erfolge vorzuweisen hat, sich mit Strukturen und Abläufen in kleineren Vereinen bestens auskennt und zusätzlich noch über ein gutes Netzwerk verfügt und das Herz am richtigen Fleck hat“, sagt Ulf Schneemann, der Spartenleiter der Koldinger.

Werben gibt den Ausschlag

Butigan hatte den SV Ihme-Roloven von 2012 bis 2018 von der 3. Kreisklasse bis in die Bezirksliga geführt und war dann zu seinem Heimatverein SV Croatia zurückgekehrt, den er schon vor der erfolgreichen Zeit in Ihme trainiert hatte. „Im Winter war bei mir schon die Entscheidung gereift, dass ich Croatia nach der Saison verlassen will. Das habe ich den Verantwortlichen dort auch gleich mitgeteilt“, sagt der Coach.

Beim KSV würden viele Parameter passen: Die guten Rahmenbedingungen und dass der Verein gut geführt wird. Ausschlaggebend für sein Ja-Wort sei jedoch das Werben der Koldinger um ihn gewesen, sagt Butigan. „Gerade Ulf hat sich sehr um mich bemüht, das hat mir schon imponiert.“

Butigans Auftrag ist klar formuliert

Die Ziele des Bezirksligisten für die nächste Saison sind vom Vorstand bereits formuliert worden: „Wieder um die Aufstiegsrunde mitspielen zu können und vereinsintern Strukturen, Abläufe und Bedingungen noch weiter zu verbessern“, sagt der Spartenleiter.

Viele Spieler des Stammpersonals hätten ihre Zusage für die neue Saison bereits gegeben. Butigan ist seit einigen Tagen in alle Prozesse involviert und hat nicht nur schon mit Akteuren des momentanen Kaders der Gelb-Blauen gesprochen, sondern auch mit dem einen oder anderen potenziellen Neuzugang.