Köln-Aufholjagd reicht nicht zum Sieg: Asano rettet Bochum einen Punkt

Der 1. FC Köln ist auch im dritten Pflichtspiel in Serie sieglos geblieben. Die Schützlinge von Trainer Steffen Baumgart mussten sich am Samstagabend bei Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum mit einem 2:2 (2:1) begnügen. Gerrit Holtmann hatte die Bochumer zunächst in Führung gebracht (25.), ehe Timo Hübers (36.) und Anthony Modeste (45.) die Partie noch vor der Pause zunächst zugunsten der gastierenden Kölner drehte. Takuma Asano rettete dem couragiert auftretenden VfL in Hälfte zwei jedoch noch den Punkt (70.), durch den das Team von Thomas Reis vier Zähler vor Relegationsplatz 16 auf Rang elf des Klassements bleibt. Köln blieb nach dem 0:4 gegen den FC Bayern indes im zweiten Liga-Spiel in Serie ohne Erfolg und ist als Siebter zwei Punkte vom Europa-League-Platz entfernt.

