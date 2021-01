Dank Marius Wolf: 1. FC Köln gewinnt Kellerduell gegen Arminia Bielefeld - Mini-Debüt von Max Meyer

Dank Marius Wolf hat der 1. FC Köln im Kampf um den Klassenerhalt einen "Big Point" gelandet. Die Leihgabe von Borussia Dortmund schoss die Rheinländer beim 3:1 (2:0) im Kellerduell gegen Arminia Bielefeld mit einem Doppelpack (9. und 28.) früh in Führung und war somit maßgeblich daran beteiligt, dass sein Klub in der Tabelle vom Relegationsplatz auf Rang 14 kletterte. Dabei zogen die Kölner auch an Bielefeld vorbei, das nun selbst den 16. Platz belegt. Das dritte Tor, das den ersten FC-Heimsieg der Saison besiegelte, gelang Elvis Rexhbecaj (62.). Die Gäste kamen durch Sergio Cordova nur noch zum Anschluss (73.).

