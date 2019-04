Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Köln, Darmstadt und Dresden

Nach der knapp verpassten Sensation im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München geht es für den 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga weiter - mit einem Heimspiel gegen Tabellenführer 1. FC Köln. "Das ist für uns das nächste Highlight und die nächste Chance uns nicht nur emotional wie ein Gewinner zu fühlen, sondern auch ein Erfolgserlebnis in Form von Punkten zu haben", sagte Trainer Frank Schmidt.

Trainer Dimitrios Grammozis vom SV Darmstadt 98 erwartet beim Tabellennachbarn SpVgg Greuther Fürth eine intensive Partie. "Die Fürther haben in den letzten Spielen vor allem zu Hause gezeigt, dass sie ein sehr hohes Tempo gehen", sagte Grammozis mit Blick auf das Auswärtsspiel.

Der 1. FC Union Berlin will mit einem Sieg bei Dynamo Dresden den Abstand zu den direkten Aufstiegsplätzen zur Bundesliga wieder verkleinern. Union-Trainer Urs Fischer glaubt aber, dass seine Kicker für das Traditionsduell in Dresden bereit sind: "Man hat gespürt, dass die Mannschaft in der Woche versucht hat, auf die beiden Niederlagen zu reagieren."