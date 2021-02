Bericht: Köln-Profi Dominick Drexler flieht nach Video-Ärger und Gladbach-Derby vor den Ultras

Am Mittwoch waren die Kölner beim Pokal-Aus in Regensburg noch die Deppen, drei Tage später gewannen sie überraschend das Bundesliga-Derby in Gladbach. Und die Fans feierten die Mannschaft nach der Rückkehr zum Geißbockheim für den 2:1-Auswärtssieg im Borussia-Park. Doch ein Spieler hatte es nach der Ankunft in Köln offenbar ganz eilig - Dominick Drexler. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, sei der Mittelfeldspieler des 1. FC Köln nach heftiger Fan-Kritik vor den Ultras geflohen. Anzeige Vor dem Derby war im Internet ein Video aufgetaucht, auf dem sich ein Spieler abfällig über FC-Fans geäußert hatte. Bei diesem Spieler soll es sich um Dominick Drexler gehandelt haben, der sich schon am Samstag öffentlich entschuldigte. Die Aufnahme war offenbar bei der Fahrt des Kölner Spielerbusses nach Mönchengladbach entstanden und zeigt die Perspektive aus dem Bus heraus. Auf der Straße hatten Kölner Anhänger das FC-Team mit Pyrotechnik auf das Derby eingestimmt. Nach dem Derby wollten die Ultras den 30-jährigen Profi offenbar zur Rede stellen.

Express und Bild schreiben, dass die Anhänger speziell Drexler forderten und sprachen dabei von "Ehrensache". Ein Fan habe gerufen: "Wo ist der Drexler? Wir wollen mit Drexler sprechen." Köln-Trainer Markus Gisdol sei auch darauf angesprochen worden und nahm seinen Spieler in Schutz: "Er bereut seinen Fehler zutiefst." Drexler hatte trotz eines Vorfalls am Freitagabend auf der Fahrt nach Mönchengladbach zum Kader gehört. "Er ist ein Spieler, der einen großen Fehler begangen hat. Aber der Junge hat sich aufrichtig entschuldigt. Deswegen war er heute auch im Kader. Das würde er im Normalfall auch niemals so sagen", befand Gisdol weiter: "Alles weitere wird man dann in den nächsten Tagen sehen."