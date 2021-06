"Dann sollte man das lassen": Funkel übt nach Heldt-Entlassung Kritik an Köln-Vorstand

Der Klassenerhalt ist über den Umweg der Relegation geschafft - so richtig Ruhe kehrt beim 1. FC Köln allerdings nicht ein. Nach der Entlassung von Sportchef Horst Heldt hat der scheidende Trainer Friedhelm Funkel den Vorstand des FC für dessen Vorgehen deutlich kritisiert. "Ich bin ja auch einige Male freigestellt worden, doch bis auf meine Station bei Fortuna Düsseldorf ist das immer respektvoll abgegangen", sagte Funkel dem Kölner-Stadt-Anzeiger. "Niemals war von mir eine Analyse verlangt worden - um mich danach freizustellen. Wenn die Entscheidung feststeht, dann sollte man das lassen." Anzeige

Heldt hatte dem Vorstand der Kölner nach der erfolgreich gestalteten Relegation eine zweistündige Analyse der Saison gegeben und war anschließend vom Verein entlassen worden. "Als ich das am Sonntag am Ende des Gesprächs mit dem Vorstand erfahren habe, war die Enttäuschung sehr groß", erklärte Heldt. "Das kam überraschend. Ich muss das alles erst einmal verdauen und sacken lassen." Er hätte beim FC gern weitergearbeitet, "mein Herz hängt an diesem Verein", sagte der Ex-Profi, dessen Vertrag noch bis 2023 lief, weiter.

Während die Klub-Bosse über die Saison berieten, reiste "Feuerwehrmann" Funkel nach Holland an die Nordsee - zum Abschalten. "Ich bin einfach froh, dass ich so die Bühne Bundesliga verlassen konnte, besser hätte es nicht sein können", sagte der 67-Jährige, der erst im April installiert worden war, um den Klassenerhalt zu schaffen, was ihm letztlich nach dem 0:1 und dem 5:1 über Holstein Kiel auch eindrucksvoll gelang.