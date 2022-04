"Könnte einen Umbruch geben": Köln vor schwieriger nächster Saison, Trainer Baumgart will bleiben

Am Tag nach dem Derby-Sieg erneuerte Baumgart bei Bild Live die Zielsetzung des FC , nun in den Europapokal einziehen zu wollen: "Die Ziele für uns waren der Klassenerhalt. Die Ziele intern waren anders gesteckt, das haben wir von Anfang an gesagt. Jetzt können wir die Ziele verändern, weil die Mannschaft auch die Leistung bringt." Der FC habe sich über die gesamte Spielzeit "ein Fundament geschaffen", mit dem man nun auch ambitioniertere Ziele erreichen könne.

Trotz aller Euphorie steht Köln vor einer schwierigen nächsten Saison. "Wir wissen nicht, was im Sommer bei uns passiert und wecken natürlich auch Begehrlichkeiten was Spieler angeht. Dann könnte es bei uns auch wieder einen Umbruch geben", sagt Baumgart. Zudem sei man "finanziell im Moment nicht gerade in der besten Situation, auch durch die Pandemie". Es gehe in Zukunft vor allem darum, "sich weiter zu stabilisieren in der Bundesliga". Besonders wichtig für Baumgart: Auch die nächste Saison souverän über die Bühne bringen, ohne in große Nöte zu geraten. "Dann", so der Trainer, "machen wir hier in Köln alle drei Kreuze."