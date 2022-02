Köln-Keeper Timo Horn über seine Zukunft: Einen Wechsel "nie ausgeschlossen"

Sieg und zu Null gespielt - es war der perfekte Abend für Timo Horn im Tor der Kölner , die am Samstagabend Eintracht Frankfurt mit 1:0 besiegten . Horn, der nach zehn Jahren als Nummer eins entthront wurde, stand in der Kiste weil Konkurrent Marvin Schwäbe erkrankt fehlte. "Das war sehr, sehr wichtig für uns", sagte der Rückkehrer nach der Partie bei Sky. "Ein wunderbares Gefühl, zu Null zu spielen. Ein rundum gelungener Abend."

Für den gebürtigen Kölner war es der erste Einsatz seit dem 21. November und der insgesamt 328. für das Profi-Team des FC. Noch ist aber nicht bekannt, ob Horn, der einen Vertrag bis 2023 besitzt, im Sommer eine Veränderung anstrebt oder sich auf die Rückeroberung seines Stammplatzes konzentrieren will. "Solange ich mich zurückerinnern kann, habe ich zwischen den Pfosten gestanden. Es bringt dann nichts, den Kopf in den Sand zu stecken", sagte Horn. Auf einen Wechsel angesprochen erklärte der 28-Jährige. "Das habe ich ja nie ausgeschlossen. Ich bin kein Mann, der heute das Wappen küsst und morgen woanders spielt. Ich habe immer den Ehrgeiz zu spielen und was sich ergibt, wird man sehen."