Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Köln, Ingolstadt und Bielefeld

Markus Anfang, Trainer des Zweitligisten 1. FC Köln, sieht seinen früheren Klub Holstein Kiel auf einem guten Weg. "Ich finde es toll, wie sich ein kleiner familiärer Verein weiter entwickelt. Sie sind stabil in der Zweiten Liga und können vielleicht auch oben angreifen", sagte Anfang vor dem Duell gegen die Norddeutschen am Sonntag (13.30 Uhr) in Köln.