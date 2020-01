Bericht: Köln-Profi Louis Schaub vor Winter-Wechsel zum Hamburger SV

Mit einer Doppelschicht, aber noch ohne die erhofften Verstärkungen, nahm der Hamburger SV vor wenigen Tagen den zweiten Teil des Unternehmens Wiederaufstieg in die Bundesliga auf. Zeitnah soll sich an der Kader-Situation etwas ändern. Ein Kandidat ist offenbar Louis Schaub vom 1. FC Köln . Der offensive Mittelfeldspieler soll kurz vor einer Leihe zum HSV stehen.

Wie die Hamburger Morgenpost berichtet, könnte es schon an diesem Donnerstag zum Vollzug des Leihdeals kommen. Die Hamburger sollen sich mit dem 25-jährigen Österreicher und dem 1. FC Köln bereits einig sein. Nur in puncto Kaufoption hakt es offenbar noch etwas. Angeblich einigte sich der HSV mit dem Bundesligisten auf eine Summe in Höhe von zwei Millionen Euro. Daraufhin habe sich der FC-Aufsichtsrat eingeschaltet und den Betrag auf 2,5 Millionen Euro erhöht. Bleibt es dabei, könnte der Deal ins Wanken geraten, schreibt die Hamburger Morgenpost. Trotz weiterer Angebote vom VfB Stuttgart, von Rapid Wien und anderen ausländischen Klubs habe sich Schaub für den HSV entschieden.