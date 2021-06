Klassenerhalt-Party des 1. FC Köln von Polizei aufgelöst – Wehrle entschuldigt sich

Schon auf dem Feld war der Jubel am Samstag groß. Die Profis des 1. FC Köln hatten den Klassenerhalt in der Bundesliga-Relegation nach einer 0:1-Niederlage im Hinspiel mit einem 5:1-Erfolg im Rückspiel bei Holstein Kiel doch noch besiegelt. Im Verlauf des weiteren Abends schlugen die Profis des Geißbock-Klubs dann in ihrer Euphorie aber offenbar über die Stränge. Wie die Bild berichtet, soll die Mannschaft den Bundesliga-Verbleib in einer Kölner Bar gefeiert, und dabei gegen die zu diesem Zeitpunkt gültige Ausgangssperre in der Rhein-Metropole verstoßen haben. Dem Bericht zufolge soll die Polizei die Feier in den frühen Morgenstunden aufgelöst haben.

Anzeige