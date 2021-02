Köln-Profi Drexler entschuldigt sich bei Fans via T-Shirt: "Nur Spacken nennen andere Spacken"

Mit dem Wirbel hatte er wohl nicht gerechnet. Weil Dominick Drexler in einem Video festgehalten wurde, wie er die Anhänger des 1. FC Köln als "Spacken" bezeichnete , prasselte mächtig Kritik auf ihn ein. Vor dem Bundesliga-Spiel des FC bei Borussia Mönchengladbach (1:2) wurde im Mannschaftsbus gefilmt, wie einige Teile der Ultras ihre Mannschaft mit Bengalos verabschiedeten . Drexler rutschte dabei der unüberlegte Satz heraus. Am Mittwoch entschuldigte er sich mittels eines T-Shirts.

"Nur Spacken nennen andere Spacken", stand auf dem Hemd, das er trug, als er zum Training am Geisbockheim erschien. Darunter waren die Schlagwörter #sorry! und #ausfehlernlernen zu lesen. Via Klub-Homepage hatte sich Drexler bereits vor dem Spiel am Samstag entschuldigt. Er sei mit dem Verein aufgewachsen und selbst Fan, sagte der Mittelfeldspieler. "Dass meine Aussagen einen großen Teil unserer Fans verletzt haben und sie es als beleidigend empfunden haben, kann ich deshalb absolut verstehen." Er wolle sich bei den FC-Anhängern "aufrichtig und von Herzen entschuldigen".