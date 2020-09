Köln-Profi Czichos nach Pleite gegen Bielefeld: "Sie können es Fehlstart nennen, ich nenne das beschissen"

Der 1. FC Köln in der Krise: Nach zwei Spieltagen in der Bundesliga hat die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol noch immer keine Punkte auf dem Konto. Während die Kölner das erste Spiel gegen die TSG Hoffenheim noch in der Nachspielzeit unglücklich verloren, setzte es nun am Samstagnachmittag erneut eine Pleite, die sich vom Spielverlauf her nicht unbedingt abgezeichnet hatte - diesmal bei Aufsteiger Arminia Bielefeld (0:1). Gisdol war bedient. "Es sah lange nicht so aus, dass wir hier verlieren. Das Gegentor kriegen wir ohne echte Torchance", schimpfte Gisdol, dessen Mannschaft - wie bereits in der Vorsaison - mit zwei Niederlagen in die Spielzeit startete.