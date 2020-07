Köln-Rückkehr von Lukas Podolski unklar: "Gibt auch andere Möglichkeiten"

Lukas Podolski kehrt in einer noch nicht geklärten Funktion zu seinem Herzensklub 1. FC Köln zurück – so war der Stand im Januar 2020. Aktuell hört sich nach Aussagen des 35-jährigen Weltmeisters ein Comeback beim Bundesligisten gar nicht mehr ganz so wahrscheinlich an.

In dem lange angekündigten Gespräch wurde Mitte Januar nach Angaben des 1. FC Köln vereinbart, "sowohl eine kurzfristige Zusammenarbeit als auch eine Einbindung von Lukas in den Verein nach seiner aktiven Karriere anzugehen". Beide Seiten wollten ein Konzept dafür erstellen. "Wir haben uns im Januar zusammengesetzt. Danach gab's kein Treffen und keine Anzeichen mehr von Vereinsseite. Durch Corona gab's andere Sorgen, das verstehe ich" , sagt der Profi vom türkischen Klub Antalyaspor.

Podolski noch bis Juni 2021 in der Türkei

Podolski, der gemeinsam mit seinem Berater Nassim Touihri sowie FC-Präsident Werner Wolf und den FC-Geschäftsführern Horst Heldt und Alexander Wehrle bereits zusammensaß, spielte in der Jugend und als Profi insgesamt 14 Jahre für den FC. Seine Karriere setzte der Offensivspieler nach dem Vertragsende bei Vissel Kobe in Japan ab Janaur 2020 beim türkischen Erstligisten Antalyaspor fort. Der Vertrag des 35-Jährigen läuft dort bis zum 30. Juni 2021.

Podolski, Scherz und Co.. Was machen die ehemaligen Köln-Stars eigentlich heute? Erfahrt es hier! ©

Was danach folgt, sei aktuell noch unklar. Mit Blick auf ein mögliches Engagement in Köln erklärte Podolski: "Ich habe keinen Bock darauf, dass es heißt: 'Lukas ist FC, mach‘ jetzt mal Co-Trainer in der U12. Er ist da, wir haben ihm was gegeben.' Man muss sich hinsetzen und diskutieren. Wo kann ich helfen? Wo können sie mir helfen? Wenn's am Ende für beide passt, macht man es – und wenn nicht, gibt's auch andere Möglichkeiten."