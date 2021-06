Köln-Sportchef bestätigt: Transfer-Rückkehr von Mark Uth zum FC steht kurz bevor

Uth (29) ist gebürtiger Kölner, wurde beim FC zum Profi und spielte in der Rückrunde 2019/20 erfolgreich als Schalker Leihspieler in seiner Heimatstadt. Offenbar hoffen die Kölner, trotz eines bis 2022 laufenden Vertrages Uths bei den Schalkern keine Ablöse an den Absteiger zahlen zu müssen.

Mark Uth verfügt über eine große Bundesliga-Erfahrung. Für die TSG Hoffenheim, Schalke und Köln erzielte der Ex-Nationalspieler (ein Einsatz im Jahr 2018) in insgesamt 141 Spielen 39 Treffer und bereitete 21 weitere vor. Nach nur drei Toren in 21 Spielen war Uth mit S04 in der abgelaufenen Saison in die 2. Liga abgestiegen.