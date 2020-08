Köln-Sportchef Heldt entgegnet Schalke-Sportvorstand Schneider trotz Uth-Ansage: "Wollen den Spieler"

Geht es nach Horst Heldt, Geschäftsführer Sport beim 1. FC Köln, ist das Thema Mark Uth noch nicht erledigt. Dabei hatte es sich am Samstag noch stark danach angehört. Da hatte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider unmissverständlich klar gemacht, was er von den öffentlichen Äußerungen hält, die in Köln über einen möglichen permanenten Wechsel des Spielers zum FC getroffen wurden. Uth war nach einer halbjährlichen Ausleihe in der abgelaufenen Bundesliga-Rückrunde nach der Saison zurück nach Gelsenkirchen zurückgekehrt, wo er noch bis 2022 unter Vertrag steht.

"Man spricht nicht über Spieler anderer Vereine“, wurde Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider von den Zeitungen der Funke Mediengruppe zitiert. "Das gehört sich nicht. Wir tun das auch nicht. Mark Uth war Spieler des 1. FC Köln, und das für sechs Monate. Die Zeit ist vorbei.“ Ursprung der Zurechtweisung des Bundesliga-Konkurrenten waren Aussagen von Köln-Coach Markus Gisdol, der meinte, dass man Uth "noch nicht abgeschrieben" habe und hoffe, "dass er am Ende doch noch zu uns kommt“.