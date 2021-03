Köln-Sportchef Heldt bestätigt Gespräche über Gisdol-Entlassung: "Situation klar thematisiert"

Die sportliche Talfahrt des 1. FC Köln wurde am vergangenen Spieltag mit einem respektablen 2:2 gegen den BVB zumindest ansatzweise gestoppt. Nach sechs sieglosen Bundesliga-Spielen steckt die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol auf Relegationsplatz 16 dennoch mitten im Abstiegskampf. Ein Umstand, der die Kölner Verantwortlichen zu Gesprächen über eine vorzeitige Trennung von Gisdol veranlassten. "Wenn man erfolgreich sein will, macht es keinen Sinn, sich etwas vorzumachen. Deshalb gab es auch Gespräche, in denen wir die aktuelle Situation klar thematisiert haben", bestätigte Sportchef Horst Heldt gegenüber der Bild, sich mit dem Trainer der Rheinhessen auch über dessen Zukunft ausgetauscht zu haben.

