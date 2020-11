Köln-Sportchef Horst Heldt: Trotz Krise "weiter überzeugt" von Trainer Markus Gisdol

Trainer Markus Gisdol vom 1. FC Köln muss auch nach dem 18. Bundesliga-Spiel in Folge ohne Sieg und dem Absturz auf einen Abstiegsplatz nicht um seinen Job fürchten. "Es bleibt dabei", sagte Sportchef Horst Heldt am Morgen nach der 1:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Union Berlin auf die Frage, ob er dem Trainer weiter Rückendeckung zusichere: "Solange wir überzeugt sind, werden wir daran festhalten. Und wir sind überzeugt."

Der Trainer stehe "genauso in der Verantwortung, die Probleme zu lösen, wie die Spieler", sagte Heldt am Montag: "Es bringt nichts, es auf Einzelne runterzubrechen. Jetzt sind alle gefordert. Am Ende können es immer nur die Spieler richten. Das Trainer-Team gibt ihnen das Handwerkszeug mit, und das tut es nach wie vor. Die Spieler müssen es halt umsetzen."